O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) convoca a população sergipana para colaborar com o serviço de doação e restaurar os estoques de sangue, que nas últimas semanas reduziu 60%. O sangue coletado na unidade atende pacientes em tratamento na rede hospitalar do Estado.

De acordo com dados do hemocentro, nos últimos oito dias a unidade está coletando uma média diária de 40 a 50 doações. Um número insuficiente para garantir o atendimento da demanda transfusional nos hospitais. Depois de coletado o sangue passa pelo processo de análise sorológica e, é encaminhado para atender pacientes oncológicos, com dengue, pessoas com anemias crônicas e outras doenças hematológicas.

Além das patologias mencionadas a doação é utilizada como recurso terapêutico nos serviços de emergência, como acidentes com traumas e cirurgias eletivas. “Estamos enfrentando a pandemia do coronavírus, e temos que manter o tratamento de diversos pacientes que fazem uso do sangue e necessitam do apoio da população em condições de saúde para doar sangue e ajudar a recuperação desse público”, alerta a enfermeira e gerente de Coleta, Florita Aquino.

