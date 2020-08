Na tarde da última quarta-feira, 19, a Comissão Estadual de Arbitragem em parceria com a Federação Sergipana de Futebol (FSF), divulgou em Audiência Pública a escala de arbitragem para o clássico entre Confiança x Itabaiana pela sexta e última rodada do Quadrangular do Campeonato Sergipano da Série A1.

A Audiência Pública aconteceu no auditório da Federação Sergipana de Futebol (FSF). O evento contou com as participações dos diretores da Comissão Estadual de Arbitragem. Ao todo quatro profissionais do apito estarão trabalho na partida do estadual.

Acompanhe a escala de arbitragem:

6ª rodada

21 de Agosto (sexta-feira)

17h45 – Confiança x Itabaiana, arena Batistão, em Aracaju:

Árbitro Central: Thaylane de Melo Costa – FIFA

Assistente 1: Thiago Emanuel Reis de Albuquerque – CBF

Assistente 2: João Marcus Souza Góis – FSF

Quarto Árbitro: Jackson Ribeiro Sobrinho – CBF

Analista de Desempenho: Edmo Oliveira – CEAF/SE

Em virtude da Covid-19, em cada partida haverá uma equipe de arbitragem reserva previamente designadas, para possíveis substituições de árbitros caso haja testagem positivas.