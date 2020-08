Os membros do PSL (Partido Social Liberal) reuniram-se na última terça-feira, 18, e de forma unânime decidiram pela coligação com o PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), desta forma, o Delegado Kércio Pinto deverá ter como pré-candidato a vice, o agricultor e ex-presidente da Coopertreze, Macarrão do Treze, que participou da reunião através de vídeo conferência.

O outro nome do PTB que também foi analisado pelos membros do PSL para ser a pré-candidata a vice, foi o de Danielle Mesquita, ex-diretora da Vigilância Sanitária de Lagarto, mas ela preferiu não disputar a vaga para continuar se dedicando aos cuidados da filha de dois anos de idade.

“Tínhamos dois nomes muito bons do PTB. Macarrão já era cogitado desde o início da nossa caminhada, porque é um homem muito bem quisto no povoado onde reside, além de ser muito respeitado por quem o conhece”, afirmou Delegado Kércio Pinto.

Na reunião que aconteceu na sede do partido em Lagarto, os 26 pré-candidatos a vereadores também receberam o contador para orientações preliminares sobre o tema prestação de contas e os procedimentos que devem ser adotados durante a campanha.

A presidente municipal do PSL Mulher, Isabel Cristina, fez uso da palavra para destacar a importância das mulheres na política e encorajar as colegas de partido a se engajarem com afinco para disputar o pleito em Novembro.

Representando os jovens, o pré-candidato Tácito Augusto frisou que este é um momento impar para ele. “Mesmo aos 20 anos recebi apoio da minha família e tive muito incentivo dos meus amigos do PSL”, disse.

Cidadania e Podemos

O PSL esteve na mira de outros partidos que desejavam coligar com a sigla que elegeu o Presidente Bolsonaro em 2018 e tornou-se o segundo maior partido do país. Entre eles, o Cidadania de Nininho da Bolo-Bom e o Podemos, que tem como pré-candidato a prefeito, Jorge Prata.

Quando perguntado sobre o porquê das alianças não terem vingado, o coordenador de campanha do PSL, Felipe Heinz, foi enfático: “Não houve incompatibilidade substancial entre as propostas do Podemos e do PSL para Lagarto, muito pelo contrário, porém, divergimos quanto ao método utilizado para chegar ao melhor nome para encabeçar a chapa. Temos a chapa de pré-candidatos a vereadores completa, teremos os recursos para a campanha, tempo de rádio e o principal: um nome limpo, um homem da lei. Não dar espaço sequer para cogitar Kércio como cabeça de chapa seria contrassenso, o mesmo ocorreu com o Cidadania”.

E continuou:

“O Cidadania adotou uma postura contraproducente durante as primeiras tratativas para unir os dois grupos. Não estive presente durante aquelas reuniões, mas as versões foram confirmadas incontáveis vezes pelos meus colegas [de partido]. Eles [do Cidadania] não cumpriram um acordo que firmaram para compor a chapa Cidadania-PSL. Depois tivemos outras oportunidades de nos unirmos, mas sob as condições e no tempo deles, então foi melhor assim”, completou Felipe.