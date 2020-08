Em pesquisa realizada no município de Lagarto, a atual prefeita Hilda Ribeiro confirma liderança em todos os cenários. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Exclusivo e está registrada sob o número 02634/2020. Foram ouvidos 1.030 eleitores entre os dias 14 e 17 de agosto deste ano, com margem de erro de 3 pontos percentuais pra mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.

Veja os números:

ESPONTÂNEA

Hilda Ribeiro: 26,4%

Sérgio Reis: 20,8%

Ibrain Monteiro: 9,3%

Nininho da Bolo Bom: 2,4%

INDUZIDA

Hilda Ribeiro: 33,1%

Sérgio Reis: 31,7%

Ibrain Monteiro: 13,7%

Nininho da Bolo Bom: 5,5%

Não responderam: 8,6%

Branco e Nulo: 6%

EM FEVEREIRO

No mês de fevereiro, foi realizada uma pesquisa e a comparação com os números atuais mostra um crescimento do nome da prefeita Hilda Ribeiro junto ao eleitorado lagartense. No início do ano, na pesquisa espontânea, Hilda Ribeiro tinha 15,6% (crescendo 10 pontos percentuais em comparação com a pesquisa divulgada hoje), Sérgio Reis tinha 12,5%; Valmir Monteiro tinha 4%; Fábio Reis tinha 2,8%; Nininho da Bolo Bom tinha 1,4%; Ibrain Monteiro tinha 0,7%; Geraldo Magela tinha 0,3%; Jerônimo Reis tinha 0,3%; Andreza Monteiro tinha 0,3%; Cabo Zé tinha 0,2%; Irineu tinha 0,2%; Branco e Nulo eram 18,6% e Não sabe e não responderam eram 43,1%.

Já na pesquisa induzida, onde os nomes são apresentados aos entrevistados. Em fevereiro, Sérgio Reis tinha 28,1%; Hilda Ribeiro tinha 23,4% (crescendo quase 10 pontos percentuais em comparação com a pesquisa divulgada hoje); Ibrain Monteiro tinha 7,6%; Nininho da Bolo Bom tinha 7,5%; Branco e Nulo eram 16,8% e Não sabe e não responderam eram 16,5%.

REJEIÇÃO

Quando o entrevistado foi perguntado em quem não votaria de jeito nenhum, Sérgio Reis lidera com 21,9%, Ibrain Monteiro tem 21,5%, Hilda Ribeiro tem 18,8% e Nininho da Bolo Bom tem 9,2% e não sabe e não responderam 28,6%.

LOCALIDADES PERCORRIDAS PELOS ENTREVISTADORES

Zona urbana: Ademar de Carvalho, Novo Horizonte, Estação e Júlia e João Nogueira, Cidade Nova, Conjunto Laudelino Freire, Alto da Boa Vista, Residencial Kaptiva, Exposição, Centro, Loiola, Sílvio Romero, Jardim Campo Novo, Albano Franco, Pacheco, Libório, Matinha, Limoeiro e Horta.

Já na zona rural, as entrevistas foram aplicadas nos seguintes povoados: Colônia 13, Brejo, Jenipapo, Brasília, Olhos D’Água, Estancinha, Pratas, Sobrado, Mariquita, Açuzinho, Quilombo, Tanque, Santo Antônio, Urubutinga, Pururuca, Crioulo, Moita Redonda, Luiz Freire, Rio das Vacas e Caraíba.