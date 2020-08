Pacientes recuperados da covid-19 devem continuar mantendo os cuidados necessários, isso porque mesmo estando sem sintomas, pois podem ser carreadores através das mãos, superfícies e objetos contaminados.

Segundo o diretor de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde (SES), infectologista Marco Aurélio Góes, mesmo o paciente se sentindo recuperado, e liberado do isolamento, ele deve manter as medidas de distanciamento social, uso de máscaras e higienização das mãos.

“Além disso, ainda não podemos afirmar que a infecção garante uma imunidade duradoura, pois temos visto pessoas que voltam apresentar sintomas após uma recuperação inicial, sendo consideradas em alguns casos como reativação da infecção prévia e, também, algumas suspeitas também de reinfecção. Apesar de não ser comum, tem sido descrito em vários locais do país. Desta forma, é preciso que todas as medidas de prevenção continuem sendo adotadas”, explica o infectologista.

Ainda segundo Marco Aurélio, as pessoas recuperadas podem levar o vírus nas mãos, na roupa, elas podem estar contaminadas sem ser pela garganta, sem ser na tosse. “Com isso, elas podem contaminar ambientes e outras pessoas que ainda não foram contaminadas do seu domicílio, trabalho. Essas condições que podem favorecer uma transmissão mesmo a pessoa não sendo mais portadora da doença ou portador do vírus”, reforça.