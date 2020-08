Em votação realizada na última quinta-feira, 20, a Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) aprovou o Projeto de Lei Ordinária Nº 172/2019 de autoria da deputada estadual Goretti Reis (PSD) que institui para Lagarto o título de “Centro da Agropecuária e dos Esportes Equestres”.

Segundo a parlamentar, o título é importante para promoção da cidade que passa a ser considerada apta para receber turistas de todo o país, impulsionando a economia local, já que quase metade da população do município reside na área rural e tira sua renda das práticas agropecuárias e dos esportes, como as grandes vaquejadas, realizadas anualmente.

Outra justificativa para o PL é que as atividades econômicas de Lagarto estão pautadas nos produtos agrícolas, além da criação de rebanhos de gado de corte, ovinos, suínos, equinos e os galináceos, sendo essas atividades de médio porte e grande potencial para geração de riquezas e aborção de mão de obra.

“Importante destacar que desde sua fundação, a cidade de Lagarto já havia sido considerada como uma das maiores produtoras de gado do Brasil Colonial, comercializando seus animais para sua própria capitania e para os engenhos da Bahia e de Pernambuco”, explicou a deputada.

Goretti Reis também destacou que a vaquejada, realizada desde 1963 no Parque de Vaquejada Zezé Rocha, em Lagarto, é uma das mais tradicionais do país, atraindo a participação de grandes artistas da música brasileira. Por isso, o evento chegou a ser incluído no Calendário Turístico do Estado pela Lei N° 8.278/2017.

“Além disso, dezenas de outros eventos de pequeno e médio porte são promovidos na região pela Associação Lagartense de Vaquejada (ALVA), o que tem contribuído enormemente para a valorização e crescimento do esporte e, em contrapartida, tem possibilitado o desenvolvimento do turismo, cultura, esporte e desenvolvimento econômico em toda a região”, afirma.