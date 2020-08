O Confiança entrou em campo nesta sexta-feira, 31, para enfrentar o Itabaiana pela última rodada do Campeonato Sergipano. A partida, realizada na arena Batistão, valia o título estadual para a equipe proletária em caso de empate ou vitória.

E logo aos quatro minutos de jogo, o Dragão do Bairro Industrial mostrou para que veio, metendo uma bola no travessão com André Moritz. Apesar da pressão do time da capital, o Itabaiana soube se defender e o primeiro tempo terminou empatado em 0 a 0.

Na segunda etapa, as investidas do Confiança resultaram em um pênalti aos 10 minutos, após uma cobrança de escanteio que sobrou para Jeferson arrematar, mas Rodrigo colocou a mão na bola para impedir o gol da equipe azulina e acabou expulso. Reis cobrou a penalidade e abriu o placar para o Dragão.

Mesmo com um jogador a menos, o Tricolor da Serra conseguiu o empate depois que o goleiro Rafael Santos saiu mal em uma jogada área e para consertar a falha, dividiu com Geonavi e acabou cometendo pênalti para o Tremendão que David Coió cobrou, igualando o placar em 1 a 1.

Com o resultado, o Confiança conquistou seu 22° título do Campeonato Sergipano, já que apesar de terminar o quadrangular final empatado em número de pontos com o Sergipe, ambos com 12 pontos, ficou a frente no saldo de gols.