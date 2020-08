Policiais civis das Delegacias de Campo do Brito, Macambira e São Domingos deflagraram operação para combate ao tráfico de drogas na cidade de São Domingos. Na ação policial, realizada na noite da última quinta-feira, 20, dois homens foram presos por tráfico de drogas e dois locais de venda de entorpecente foram fechados.

De acordo com o delegado Wilkson Vasco, há cerca de dois meses, a Polícia Civil iniciou investigações para descobrir os locais de compra e venda de drogas nas cidades de Campo do Brito, Macambira e São Domingos. Assim, foram localizados dois locais no bairro Serra, na cidade de São Domingos.

Um deles vendia cocaína e tinha uma plantação de maconha para em breve iniciar a venda. O traficante, um homem de 20 anos, já tem passagem por roubo e realizava constantes vendas do entorpecente. Já o outro local, vendia maconha. Ambos atuavam na mesma rua, atuando em conjunto no narcotráfico. Ao todo, dois homens foram detidos.

Em um dos locais, foram apreendidos 11 papelotes de maconha prontos para a venda, R$ 745, dois cadernos com a lista de devedores e com toda a estatística de venda de drogas do local. No outro, foram apreendidos 14 pinos de cocaína prontos para a venda e cerca de 30 gramas de cocaína, que estavam enrolados em um saco, e uma plantação de maconha.