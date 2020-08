Nesta semana, a Universidade Federal de Sergipe (UFS) divulgou um edital para o vestibular 2020 do campus do Sertão. Serão ofertadas 200 vagas para o ano letivo de 2020, distribuídas entre os cursos de Engenharia Agronômica, Zootecnia, Medicina Veterinária e Agroindústria. As inscrições estarão abertas entre os dias 26 de agosto e 02 de setembro.

Elas deverão ser realizadas, exclusivamente, através da página do CCV , no período compreendido entre 9h do dia 26 de agosto e 17h do dia 2 de setembro, considerando o horário local e seguindo as orientações ali contidas. Poderão se inscrever aqueles que já concluíram o ensino médio ou equivalente e tenham realizado as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2019).

“A classificação dos candidatos será feita observando-se a ordem decrescente das médias ponderadas dos candidatos obtidas a partir das notas das provas do Enem em questão, de acordo com a sua opção de curso e grupo de inscrição. O resultado do processo seletivo será divulgado na página do CCV até o dia 18 de setembro de 2020”, informou a UFS.

Matrícula Institucional: Deverá ser realizada no campus sertão pelo Departamento de Administração Acadêmica (DAA). Já o candidato que optar por concorrer pelo sistema de cotas terá que comprovar fazer parte reserva de vaga selecionada no momento da matrícula. “A inscrição, mesmo deferida e regularizada, tem caráter condicional, podendo ser cancelada a qualquer tempo desde que verificadas falsidades ou inexatidões nas informações prestadas pelo candidato”, acrescentou a universidade.

Para mais informações, confira o edital aqui.