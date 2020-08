Nesta semana, o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), o conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, apresentou ao colegiado a avaliação da transparência dos municípios sergipanos nas aquisições e contratações realizadas durante o período de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). Segundo ele, os municípios sergipanos precisam melhorar na transparência vinculada as ações voltadas à pandemia.

De acordo com o conselheiro, foi constatado que nenhum município atende integralmente às informações exigidas na Lei Federal nº 13.979/2020, conhecida como a Lei do Coronavírus, no que diz respeito à identificação do contratado, prazo e valores. Por isso, Ribeiro destacou que o TCE tem trabalhado na fiscalização e na emissão de alertas aos Municípios quanto ao atendimento aos princípios constitucionais na administração pública.

Segundo o TCE/SE, a avaliação dos portais foi feita pela Diretoria de Controle Externo de Obras e Serviços (Dceos), por meio da Coordenadoria de Auditoria Operacional, e seus resultados serão distribuídos e submetidos para as respectivas relatorias para providências junto às unidades jurisdicionadas.