Em virtude da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Lagarto realizou a missão de distribuir 2.200 máscaras de tecido reutilizáveis no município. Diante disso, o presidente da instituição, Charles Brício, percorreu algumas instituições por aqui instaladas.

Doações a entidades filantrópicas 1 de 4

Com isso, durante a distribuição, ocorrida nesta semana, o CDL doou máscaras as seguintes entidades: Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Lagarto (APAE), Núcleo de apoio da Fazenda da Esperança, Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC), Hospital Universitário de Lagarto (HUL) e Asilo Santo Antônio.

Além delas, o CDL também distribuiu máscaras no Mercado Municipal José Correa Sobrinho, “objetivando a conscientizar a população a continuar adotando medidas essenciais para o combate da propagação do Covid-19”, destacou o órgão representante dos lojistas lagartenses.

Doações a comerciantes e populares 1 de 3

Por fim, o CDL informou que as máscaras foram adquiridas através do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, de doações do Banco Itaú em parceria com o Mesa Brasil Sesc. Diante disso, o órgão emitiu um agradecimento na pessoa do deputado federal Laercio Oliveira pela colaboração junto as entidades mencionadas. “Ações como estas, intensificam ainda mais a conscientização da população sobre as medidas indispensáveis para conter a disseminação do vírus”, encerrou.