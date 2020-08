A Associação das Atividades Folcloristas da Cidade de Lagarto “ASFLAG” juntamente com seus Grupos de Danças Folclóricas e o apoio do Rotary Club de Lagarto, vão realizar o I Mini Festival do Folclore ASFLAG, que acontece de forma on-line. O evento virtual consiste em lives de apresentações folclóricas e bate papo com convidados que ocorreram no Palco da Cultura.

A programação, que será transmitida no Canal do YouTube Asflag Parafusos e pelo Instagram @asflagi, será nos dias 22 e 23 de agosto, Serão mais de 5 horas de programação, divididas em lives diárias que terão início hoje, às 19h, e amanhã, às 17h. As transmissões contarão com apresentações na íntegra de 6 grupos folclóricos da Associação ASFLAG.