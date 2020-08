A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) registrou neste sábado, 22, mais cinco casos confirmados de covid-19, totalizando 2.390 pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus em Lagarto.

Tratam-se de dois homens de 19 e 71 anos e 1 mulher de 78 anos, de zona urbana; duas mulherea de 42 e 83 anos de zona rural.

A SMS também confirmou mais dois óbitos, elevando para 72 o número de pessoas mortas pela covid-19. Trata-se de 01 idosa de 79 anos, sem comorbidades descritas e 01 idosa de 83 anos, com comorbidades prévias. Ambas estavam internadas em hospital da rede pública. Nos solidarizamos com as

Já o número de pessoas curadas subiu para 1.154 com as 24 altas registradas no boletim epidemiológico de hoje.

Até o momento, foram realizados 3.593 testes, dos quais 1.162 foram descartados e 41 aguardam o processamento da amostra e liberação do resultado pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen).