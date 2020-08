A capacidade de superação de dona Silvina, 82 anos, que estava internada na Unidade de Doenças Respiratórias do Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh), foi motivo de comemoração por familiares e equipe assistencial na unidade hospitalar. Depois de 11 dias de internação, a paciente recebeu alta e neste momento goza novamente da companhia dos seus familiares.

“Ver uma alta, uma lágrima nos olhos do paciente em forma de agradecimento, aquela vontade de rever os familiares, de voltar para casa é muito gratificante!”, ressaltou Jaqueline Barreto, recepcionista da Unidade de Doenças Respiratórias do HUL. “E aí a gente comemora essa vitória de vida e se emociona também, dando a nossa melhor alegria, fazendo até aquilo que a gente não sabe tipo tocar um pandeiro, porque é uma oportunidade que Deus está dando”, disse.

“O momento em que o paciente é colocado nos braços da família, que você vê a gratidão em seu semblante é recompensador”, observou por sua vez André Will, maqueiro do HUL. “Cada agradecimento é combustível para que a gente possa continuar, porque a gente vê toda a luta, todo o sofrimento, toda a carga emocional que se exige”, enfatizou. “Para a gente que trabalha na linha de frente aqui no HUL é realmente gratificante momentos como este!”, complementou.