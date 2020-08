Os lagartenses que estavam precisando de uma válvula de escape através do entretenimento nesta pandemia, podem comemorar. Isso porque, foi divulgada na manhã desta segunda-feira, 24, a programação de pré-estreia do O Cine Drive-In em Lagarto.

A modalidade, muito comum entre as décadas de 1960 e 1970, nada mais é do que uma opção de cinema ao ar livre em que as pessoas podem assistir ao filme dentro do carro, com a trilha sonora sendo transmitida através de uma frequência FM.

Essa é uma alternativa para aqueles que não viam hora de pegar um cineminha, mas também não abrem mão de um entretenimento seguro em meio a pandemia. Por isso, pra evitar aglomerações, serão permitidas apenas três pessoas por carro.

Mas aqueles que não têm carro também podem curtir a experiência, já que serão liberadas as entradas de duas bicicletas ou uma moto para cada ingresso do Espaço Camping, no limite de apenas duas pessoas por vaga (25 metros quadrados).

Em Lagarto, a pré-estreia do O Cine Drive-In acontece no dia 2 de setembro, no Parque de Exposição, com a exibição dos filmes “Sing: Quem Canta Seus Males Espanta” (L), às 16h20, e “Pulp Fiction: Tempo de Violência” (+14).

Os ingressos da primeira noite de exibições estão disponíveis, exclusivamente, em Marcos Iphones, durante o horário de funcionamento, localizado na Rua Dr. Lupcínio Barros, 109, em frente aos Correios.

Os ingressos custam R$ 80 (estacionamento inteira); R$ 40 (estacionamento meia); R$ 70 (camping inteira); e R$ 35 (camping meia). É importante destacar que 5% dos ingressos da pré-venda serão destinados ao projeto da equoterapia, realizado diurnamente no Parque de Exposição.

A meia entrada é destinada aos idosos acima de 60 anos (RG, CNH, passaporte ou CTPS); estudantes (Documento Nacional do Estudante); Pessoa com deficiência (BPC ou atestado do INSS); Jovem de baixa renda (ID Jovem); Doador(a) de sangue (Carteira do hemocentro); Profissional de Saúde linha de frente da Covid-19 (Carteira funcional do HNSC, HUL, ou contracheque atualizado); Professor(a) do ensino básico ao médio (Carteira funcional ou contracheque atualizado); e Portador de câncer (atestado médico emitido até um ano antes do evento).