Considerado um dos mais avançados equipamentos em diagnóstico por imagem, o tomógrafo do Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh) entrou em funcionamento nesse final de semana na unidade hospitalar. O equipamento permite visualizar imagens em três dimensões, assegurando maior precisão em exames e diagnósticos.

“A tomografia do HUL é um divisor na assistência, ensino e pesquisa do HUL”, destacou o médico Eduardo Sena, professor de radiologia e diagnóstico por imagem da UFS. “É a realização de um esforço coletivo que possibilitará um diagnóstico mais célere e ao mesmo tempo capacitará melhor nossos alunos e residentes”, disse.

Paulo Secundo, médico radiologista e responsável técnico da unidade, pontuou que o equipamento será imprescindível também no cuidado dos pacientes acometidos pela COVID-19. “Com ele teremos diagnósticos mais rápidos e acurados, reduzindo a permanência dos pacientes no hospital e oportunizando um atendimento cada vez maior de usuários”, referiu.

“Muita felicidade fazer parte deste momento do HUL, de proporcionar à população sergipana um atendimento com tomografia computadorizada”, observou por sua vez Keila Lisboa, chefe de Diagnóstico por Imagem. “Isso é o resultado da união de todas as equipes para proporcionar esse atendimento”, destacou.

Assistência, ensino e pesquisa

O vice-reitor da UFS, professor Valter Santana, falou na oportunidade sobre a importância do novo serviço de tomografia computadorizada do hospital. “Mais uma grande conquista do HUL-UFS, que ganha agilidade e resolutividade no atendimento e assistência à população”, destacou.

Para o professor Manoel Cerqueira Neto, superintendente do HUL, a chegada da tomografia marca um divisor de águas dentro do processo de cuidado, ensino e pesquisa da unidade hospitalar. “Agora teremos a oportunidade de uma maior abrangência no diagnóstico e terapêutica, como também no processo de aprendizagem dos alunos da UFS”, ressaltou.

“Com a chegada do equipamento, os pacientes não mais precisarão aguardar transferências para outras unidades de saúde para a realização do exame”, lembrou Érico de Pinho, gerente de Atenção à Saúde. “Com isso o HUL dá mais um passo importante na ampliação dos seus serviços e melhoria do cuidado aos usuários”, destacou.

Infraestrutura e recursos

O tomógrafo multislice de 16 canais do HUL permite realizar inclusive angiotomografias. A estrutura da tomografia do hospital conta também com sala de punção/preparação, sala de comando e sala para confecção de laudos e discussão de exames.

O equipamento e a execução das adequações e adaptações da infraestrutura necessária para a sua instalação e funcionamento foram viabilizados com recursos de R$ 2,4 milhões provenientes do Ministério da Saúde e do MEC, através do Programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf).

“A conclusão do processo de implantação dos serviços de tomografia no HUL é imprescindível para o processo de melhoria e busca pela excelência na prestação dos serviços de saúde”, referiu Paulo Roberto dos Santos, responsável pelo Setor de Infraestrutura Física do Hospital Universitário de Lagarto.