Há algum tempo atrás, Lagarto vinha ganhado pouco destaque no cenário Estadual. Mas a realidade mudou, Lagarto agora é referência em Sergipe pela geração de emprego e a preparação para a retomada da economia no pós-pandemia. O foco passou a ser o povo, o lagartense.

A chegada do Hospital de Amor de Barretos em Lagarto irá mudar a realidade do Município. O maior centro de prevenção, estudo e tratamento contra o câncer da América Latina será construído em Lagarto por cerca de R$ 150 milhões, gerando centenas de empregos e fazendo circular algo em torno de R$ 10 milhões mensais na economia do Município.

O frigorífico do Grupo Maratá também ja é uma realidade e a esperança de que dias melhores virão para os lagartenses. Serão centenas de empregos e milhões injetados na Economia da cidade. Além disso, a Prefeitura de Lagarto assinou contrato com a Caixa Econômica Federal para início do processo de licitação para construção da Orla da Barragem de Lagarto.

Ao todo, serão investidos R$ 7 milhões para a construção de vários bares, um píer, estacionamentos, pista de skate, quiosques, moderna arborização, calçadão, ciclovia e etc. Isso irá alavancar o Turismo de Sergipe e parte da Bahia, gerando emprego e renda para os lagartenses.

Esse três pontos mostrados representam um significante salto de desenvolvimento que Lagarto dará para dias melhores nos próximos anos. Pensando no bem-estar, na melhoria da qualidade de vida, na geração de emprego e renda da população, investindo sempre no lagartense.