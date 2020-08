Depois de passar alguns dias internado em um hospital da capital sergipana, o padre Paulo Seza, vigário da Paróquia de Nossa Senhora da Piedade, recebeu alta na última segunda,-feira, 24.

Ele foi recebido com aplausos e música na Casa Paroquial e se manifestou, mesmo usando máscara e mantendo o distanciamento social, agradecendo a homenagem e lamentando não poder abraçar ninguém. “Ainda preciso ficar mais dois dias de quarentena e mais alguns dias mantendo um isolamento mais restrito”, explicou.

Emocionado, o pároco afirma que desde que foi diagnosticado com a covid-19 e precisou ficar internado, passou por uma experiência espiritual muito grande, pois foi um momento em que se viu a sós com Deus.

“Não tinha ninguém, eu não podia receber visitas e sequer podia sentar. A fisioterapeuta me colocou sentado e quase eu morro naquele momento, porque eu não tinha respiração. Eu fiquei sábado e domingo, até a hora do almoço sem comer, porque se eu me comesse poderia piorar, porque o organismo iria trabalhar e eu iria cansar. Mas para mim foi uma experiência 100% positiva, me fez entender que a razão da minha vida é Jesus, mais do que eu tinha consciência”, disse.

O padre conta ainda que uma das coisas mais difíceis pelas quais passou, foi ter ficado sem qualquer manifestação visível de Deus, como o terço, ou uma imagem de Nossa Senhora. “Literalmente eu me vi no momento em que Jesus Cristo disse: ‘por que me abandonastes?’, me vi sozinho”.

Exatamente por isso, sua maior experiência como cristão foi ter percebido que sem Nossa Senhora, sem oração e Jesus Cristo, não é ninguém. “Foi um calvário necessário, o melhor retiro espiritual que eu poderia ter passado”, disse agradecendo novamente a recepção.

