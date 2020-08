O tempo deve permanecer predominantemente nublado durante todo o dia nesta terça-feira, 25, com ocorrência de chuvas leves no Sul Sergipano, Leste, Grande Aracaju, Agreste Central, Médio Sertão e Baixo São Francisco, segundo previsão do Centro de Meteorologia do Estado de Sergipe.

Em Lagarto, o dia deve permanecer com máxima de 26°C e mínima de 18°C, com 15% de chance durante a parte da manhã, e cerca de 10% no restante do dia, segundo o site de previsão meteorológica, The Weather Channel. O mesmo vale para o restante da região Centro-Sul.

Ainda de acordo com o Centro de Meteorologia do Estado de Sergipe, para a quarta-feira, 26, a previsão é de tempo parcialmente nublado, mas sem ocorrência de chuvas consideráveis.

O mesmo deve valer para a quinta-feira, 27, em que que o tempo também deve permanecer parcialmente nublado e sem ocorrência de precipitações com valores consideráveis em todo o estado.