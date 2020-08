Equipes do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) apreenderam, aproximadamente, 300kg de maconha durante operação deflagrada na manhã da última segunda-feira, 24. O entorpecente, considerado de alta qualidade no mercado ilícito, tem valor de R$ 15 mil o quilo, totalizando uma apreensão de R$ 4,5 milhões em drogas. A ação policial ocorreu em uma chácara no povoado Forges, na zona rural de Japaratuba.

De acordo com o delegado Dernival Eloi, diretor do Cope, os policiais receberam a informação de que o carregamento da droga havia chegado ao local. “As equipes se deslocaram ao local e constataram a veracidade da informação, sendo apreendidos, aproximadamente, 300kg da substância, do tipo skunk. O entorpecente tem alto nível de THC, que é o princípio ativo da maconha, sendo de alto valor comercial”, destacou.

Ainda segundo o delegado, o material estava sendo guardado por um suspeito de prenome Edvaldo, conhecido como “Edi”. Ele portava uma escopeta calibre 12 e reagiu à abordagem policial, sendo atingido, socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. “As investigações continuam para identificar a propriedade da droga”, enfatizou.