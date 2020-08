View this post on Instagram

Dando seguimento as nossas medidas de segurança para a reabertura da nossa academia, hoje o nosso dia foi de SANITIZAÇÃO. A Empresa Imuneprag @imunepragdedetizadora que foi responsável por todo procedimento e cuidou de tudo com muito carinho e responsabilidade. .

A sanitização com Quaternário de Amônio é indicado pelo Ministério da Saúde e ANVISA, para controle e combate de bactérias, fungos e vírus, inclusive o Covid 19. É capaz de produzir uma película protetora nas superfícies do ambiente contra a proliferação de microrganismos. E o melhor!!! Em poucas horas após a aplicação, o ambiente pode ser utilizado sem causar nenhum dano para nossa saúde.

Estamos nos preparando para que você #sejapremiumdenovo com muita segurança. .

É vocês, preparados para voltar a rotina de treinos? . . #sejapremium #fisioformapremium #saude