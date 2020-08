A Prefeitura Municipal de Lagarto está realizando um trabalho de pavimentação asfáltica na Pista da Lagoa Seca, na Colônia Treze. A obra recebe um investimento de aproximadamente R$ 1,2 milhão.

O serviço já havia sido iniciado, mas ficou um tempo paralisado por conta das fortes chuvas que atingiram o município. Ao todo, o serviço de pavimentação deve abranger uma área de 800 metros de comprimento.

Os recursos são provenientes de uma emenda de R$ 6 milhões destinada pelo deputado federal Gustinho Ribeiro (SD) para pavimentação asfáltica no município. Os serviços ainda devem acontecer na Pista do Açu, com 1,7 km de extensão, além de outras localidades.

