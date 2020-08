Na última segunda-feira, 24, o Instituto França e o Instituto Dataform registraram novas pesquisas de intenções de voto para os cargos de vereador e prefeito de Lagarto nas eleições do próximo dia 15 de novembro. Ambos possuem estudos impedidos de serem divulgados pela Justiça Eleitoral.

Com o registro SE-09886/2020, a pesquisa do Instituto França custou R$ 4.000,00. Ela deve ser realizada entre esta quarta-feira, 26, e a próxima sexta-feira, 28. Neste período, serão ouvidos 585 eleitores nas zonas rural e urbana de Lagarto. Já o resultado deve ser divulgado no dia 30 de agosto.

Serão visitadas as seguintes localidades: Centro, Brasília, Jardim Campo Novo, Santo Antônio, Alto da Boa Vista, Mangabeira, Rio da Vaca, Mariquita, Olhos D’água, Jenipapo, Matinha, Libório, Laudelino Freire, Cidade Nova, Quilombo, Rio Fundo, Açu Velho, Açuzinho, Colônia 13, Ademar de Carvalho, Novo Horizonte, Silvio Romero, Loiola, Estação, Piabas, e Júlia e João Nogueira.

Coincidência ou não, a pesquisa do Instituto Dataform tem a mesma data para divulgação que a do Instituto França, 30 de agosto. Com o registro SE-08414/2020, a pesquisa Dataform custou R$ 3.000,00 e entrevistará 1200 eleitores entre os dias 24 e 28 deste mês.

Sobre o Instituto Dataform é importante destacar duas coisas: 1º) neste novo levantamento, a prefeita Hilda Ribeiro (SD) é chamada de Hilda de Gustinho; 2º) o mesmo instituto tinha uma pesquisa programada para ser divulgada nesta semana. No entanto, o registro sumiu da plataforma do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe e dias depois fora cadastrado um novo estudo com os mesmos padrões.

Justiça já impediu a divulgação de oito pesquisas em Lagarto

Conforme informações apuradas pelo Portal Lagartense, a juíza da 12ª Zona Eleitoral de Lagarto, Ana Carolina Bittencourt, impugnou a divulgação de pelo menos oito pesquisas eleitorais no município. Estas seriam divulgadas pelos institutos Data Alô, França, Disan e Dataform.

