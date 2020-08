Com o objetivo de otimizar o atendimento e eliminar o excessivo uso do papel, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), tornou online desde o último dia 3, os protocolos de atendimentos da Vigilância Sanitária Estadual.

Essa foi uma iniciativa da gestão atual, levando em consideração o avanço tecnológico e pensando em facilitar o dia a dia das pessoas, evitando o deslocamento cotidiano e desnecessário até o Centro Administrativo da Saúde.

O gerente do Núcleo Jurídico da Vigilância Sanitária Estadual, Dr. Carlos André Pacheco, ressalta o passo a passo de como se deve proceder o atendimento via online com a Vigilância Sanitária.

“Qualquer requerimento junto a Vigilância Sanitária Estadual poderá existir via peticionamento eletrônico, através do site E-Doc Sergipe, independentemente que seja de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas. Vale ressaltar que todas as informações para este requerimento estão contidas no site: https://www.saude.se.gov.br/?page_id=21195, bem como todos os documentos exigidos por cada área estão disponíveis nos links de cada gerência nele discriminada. Porém é muito importante não esquecer as advertências obrigatórias e de importância neste site registradas”, destaca o gerente.