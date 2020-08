A superintendente estadual da Fundação Nacional de Saúde no Estado de Sergipe (Funasa), Luiza Ribeiro, foi exonerada do cargo, de acordo com a Portaria N° 3.965, divulgada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 26.

Segundo o documento, também foram exonerados o assistente técnico da presidência da Funasa, Daniel Ribeiro de Souza e a coordenadora de comunicação social do gabinete da presidência da Funasa, Valquíria Filgueira Alves.

Em entrevista concedida ao Portal Lagartense na última segunda-feira, 24, Luiza Ribeiro riu das informações que circulavam a respeito de sua exoneração, negando a veracidade do que classificou como “boatos” e afirmando ainda não saber de onde eles tinham surgido e que sequer tinha sido informada sobre a possibilidade de deixar o cargo.

Luiza Ribeiro tomou posse como superintendente da Funasa em 2019, depois que deixou a Secretaria Municipal de Saúde, assumida por Polyana Ribeiro, cunhada da prefeita, Hilda Ribeiro (SD).