Na última quarta-feira, 26, populares interditaram a Rodovia SE-160, que liga Lagarto a Itaporanga, em protesto às péssimas condições de tráfego na rodovia, que dispõe de pouca sinalização e muitos buracos.

Na oportunidade, os cidadãos chegaram a atear fogo em pneus, o que fez o 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) emitir uma nota orientando os condutores a evitar a mencionada rodovia, que somente foi liberada por volta das 16h30.

E mesmo os populares clamando pela reconstrução da rodovia, uma vez que – no entendimento deles – a operação tapa-buracos já não surte mais o efeito esperado, o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), informou que o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER) enviará ainda nesta semana, equipes de profissionais para a realização da Operação Tapa-Buraco, a fim de minimizar os transtornos aos condutores de veículos e pedestres.