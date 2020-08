Após exames realizados no Sabino Ribeiro, na última quarta-feira, 26, a equipe do Confiança confirmou dois novos casos do novo coronavírus, envolvendo o técnico Matheus Costa e um atleta que não teve o nome divulgado.

Por isso, ambos não viajam nesta quinta-feira, 27, com o restante do elenco para Santa Catarina, onde o azulino enfrenta o Figueirense no próximo sábado, 29, às 19h, no Estádio Orlando Scarpelli pela 6ª rodada da série B do Brasileirão. A equipe será acompanhada pelos auxiliares técnicos Zé Carlos e Bibi.

Segundo o Confiança, o jogador está assintomático e em isolamento domiciliar. Já o treinador também está em isolamento desde o início dos sintomas. Outro atleta que também havia testado positivo para a covid-19 ainda aguarda a recuperação em isolamento social. Todos estão sendo acompanhados pelo departamento médico da equipe.