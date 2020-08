Em Sergipe, 64 dos 194 alunos da rede pública estadual classificados para a segunda fase da Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) são de Tobias Barreto. A primeira fase aconteceu nos dias 6 e 7 de agosto e teve cerca de dois milhões de alunos inscritos em todo o país.

No total, 26 escolas sergipanas estarão representadas na segunda fase, que acontece no dia 19 de setembro, com aplicação das provas nas coordenações estaduais. Diferentemente dos anos anteriores, a primeira etapa aconteceu de forma remota, 100%, online para preservar a segurança e saúde dos participantes e seus familiares.

Os 194 alunos sergipanos que se classificaram para a fase seguinte da ONC 2020 estão distribuídos em 26 escolas, com destaque para o Colégio Estadual Abelardo Barreto do Rosário, com 52 estudantes classificados, sendo a escola sergipana com o maior número de aprovações, e Escola Estadual João Antônio César, com 12 classificados.

Já o Colégio Estadual Professor Abelardo Romero Dantas, de Lagarto, conta com três representantes na segunda fase da ONC.

Mobilização

O técnico Jorge Monteiro, do Serviço de Apoio ao Desenvolvimento Estudantil (Seades), vinculado ao Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (DASE), da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) destaca que houve uma grande mobilização das escolas para que os estudantes pudesse fazer as provas com segurança, agilidade e eficiência, e se mostra otimista para a próxima fase.

“É com muita alegria que vemos esse resultado, com mais de 190 alunos da nossa rede estadual sendo classificados para a segunda fase da Olimpíada Nacional de Ciências. Estamos muito felizes; afinal, não foi fácil ultrapassar todos os desafios ao longo desse período de pandemia. Agora, munidos de todo o entusiasmo, os professores e alunos prometem fazer tudo o que for possível para superar a segunda etapa. Estamos todos torcendo por eles”, disse.

Já a coordenadora do Seades/Seduc, Danielle Virginie ressaltou todo o trabalho realizado com o objetivo de incentivar uma maior participação dos estudantes. Ela explica que o DASE, por meio do Seades, criou uma Frente de Apoio à Participação em Projetos e Olimpíadas Científicas e do Conhecimento, composta por uma equipe que faz uma divulgação maciça para todas as escolas, entrando em contato com cada equipe gestora das unidades de ensino elegíveis a participarem da competição.

“Nós, do Seades, estamos muito felizes com esse resultado, porque foram mais de cento e noventa alunos aprovados para a segunda etapa, o que significa dizer que concorreu na primeira fase um número muito maior de estudantes. Isso é fruto de um esforço conjunto de professores que já preparam seus alunos, quando têm conhecimento dessas oportunidades, dos alunos que têm se dedicado aos estudos e a essa preparação para participarem das olimpíadas, e dos nossos técnicos, que fazem todo o trabalho de divulgação. Quando vemos um número tão expressivo de estudantes classificados, percebemos que esse trabalho está surtindo efeito positivo. Vamos continuar trabalhando nesse sentido, porque a ideia é fazer com que Sergipe se torne referência na participação em olimpíadas científicas do conhecimento”, afirmou.

Com informações da Seduc/SE