O Diário Oficial da União publicou nesta quinta-feira, 27, portaria do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em que divulga as estimativas da população para estados e municípios, com data de referência em 1° de julho de 2020.

Segundo as estimativas do IBGE, o país possui 211.755.692 de habitantes. Um aumento de 1,6 milhão de habitantes, se comparado com o ano passado, quando a população estimada era de 210.147.125.

Já em Sergipe, a população estimada é de 2.318.822, um aumento de 250,8 mil se comparado ao ano passado, quando a estimativa era de 2.068.017. Isso faz do estado o 22° mais populoso do país, a frente de Roraima (631.181); Amapá (861.773); Acre (894.470); Tocantins (1.590.248) e Rondônia (1.796.460).

Os estados mais populosos são: São Paulo (46.289.333), Minas Gerais (21.292.666) e Rio de Janeiro (17.366.189).