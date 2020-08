Policiais militares do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) e da Força Tática do 3º Batalhão de Polícia Militar (3° BPM) apreenderam 200 quilos de maconha e prenderam um homem de 22 anos por suspeita de tráfico ilícito de drogas, na cidade de Itabaiana, região do Agreste sergipano. O caso ocorreu na tarde dessa quarta-feira, 26.

As equipes realizavam patrulhamento de rotina quando visualizaram um veículo VW Gol de cor branca, em atitude suspeita, trafegando pela Rua Juca Monteiro, bairro Morumbi, em Itabaiana. Ao realizar a abordagem, os policiais localizaram quatro malas no interior do veículo, contendo aproximadamente 200 quilos de maconha prensada.

O caso foi encaminhado à Delegacia Regional de Itabaiana para adoção das medidas cabíveis.