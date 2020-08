A Câmara Municipal de Aracaju divulgou na última quarta-feira, 26, que as provas para o concurso público foram remarcadas para o dia 22 de novembro. Além disso, as inscrições serão reabertas a partir do dia 8 de setembro.

Inicialmente, as provas seriam aplicadas no dia 17 de maio, data que foi adiada por conta da pandemia do novo coronavírus.

Segundo o presidente da CMA, Nitinho (PSD), o concurso, que tem como banca organizadora a Fundação Getúlio Vargas (FGV), obedecerá todos os protocolos de segurança da Organização Mundial da Saúde (OMS), disponibilizando álcool em gel, respeitando o distanciamento social e ocorrerá com apenas 30% da capacidade de pessoas por sala de aula.

No total, são 52 vagas, sendo 34 para os níveis médio e técnico e 18 para nível superior, com remuneração variando entre R$ 1,6 mil e R$ 2,3 mil. A validade do concurso será de dois anos, contados a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogados pelo mesmo período, a critério da Câmara.