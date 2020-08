O vereador por Riachão do Dantas, Genaro de Bodó (PSB), comunicou que vai desistir de tentar a reeleição nas eleições municipais deste ano. Com isso, pela primeira vez em 20 anos, a família Bodó não terá um representante durante as eleições do município.

Em uma carta aberta, o edil afirma que não irá disputar uma cadeira no Poder Legislativo este ano, por conta de alguns objetivos pessoais e acadêmicos. “Fico feliz pelas pessoas que reconheceram o meu trabalho de vereador e pela certeza de que Deus é comigo. A desistência de candidatar-se é um recomeço para outros projetos, não me sinto derrotado. Ao contrário, sinto-me vitorioso, ao lado daqueles que votaram em mim”, disse.

O vereador também aproveitou o comunicado para agradecer a todos os 713 votos que recebeu em 2016 e todos aqueles que trabalharam em sua campanha direta ou indiretamente. Além disso, agradeceu ao seu pai, ex-vereador Bodó do Barro Preto e o apoio de todos os familiares.

Confira na íntegra a carta aberta divulgada pelo vereador Genaro de Bodó:

Primeiramente agradeço a Deus pela votação que obtive na eleição de 2016. Agradeço, também, às pessoas que depositaram a confiança em meu nome, contemplando a minha candidatura com 713 votos. De maneira especial agradeço a todos que trabalharam na minha campanha de forma direta e aos que indiretamente ajudaram a construir o meu nome e divulgar o trabalho realizado no Município de Riachão do Dantas.

Um agradecimento incomensurável, ao meu pai Ex-Vereador Bodó do Barro Preto e a todos os familiares, obrigado de coração, construímos uma história linda, história essa que não se apagará, pois estaremos enquanto cidadão vigilante e ativos na fiscalização e nas cobranças aos Poderes Legislativo e Executivo desta Cidade.

Deste modo, sem maiores delongas COMUNICO aos Munícipes Riachãoenses que na eleição municipal que se aproxima não disputarei uma cadeira no Poder Legislativo, em razão de alguns outros objetivos pessoais e acadêmicos.

Fico feliz pelas pessoas que reconheceram o meu trabalho de vereador e pela certeza de que Deus é comigo. A desistência de candidatar-se é um recomeço para outros projetos, não me sinto derrotado. Ao contrário, sinto-me vitorioso, ao lado daqueles que votaram em mim.

Nas reuniões com a comunidade eu dizia que a campanha era desigual, pois, na maioria das vezes, imperava o poder do dinheiro, por força da circunstância em que vive a população mais carente, que neste caso, acontece mais com a eleição para vereador. Na minha concepção o que deve diferenciar um candidato de outro são as propostas, os argumentos, e não volume de propaganda eleitoral através do poderio econômico.

Desejo boa sorte a todos os candidatos e, que possam bem representar nosso Município.

Posso afirmar que me sinto bem comigo mesmo. Orgulho-me de ter realizado uma campanha e exercido um mandato com ideias, e não de troca de favores, traduzidos em promessas de recompensa para quem votasse em mim. A seriedade e a moralidade administrativa continuarão a ser meus principais compromissos com o eleitor de Riachão do Dantas.

Muito obrigado a todos, forte abraço do vereador GENARO DE BODÓ!