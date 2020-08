O Diretório Municipal do Cidadania em Lagarto publicou um edital, ontem, 28, convocando todos os filiados para a convenção municipal, que será realizada no próximo dia 07 de setembro. Na oportunidade, serão lançadas as candidaturas de Nininho da Bolo Bom e Iara Fukano para os cargos de prefeito e vice-prefeito de Lagarto, respectivamente, nas eleições de 15 de novembro.

Marcada para iniciar às 19h, na Câmara Municipal de Lagarto, ainda durante o ato serão definidos a Estratégia Eleitoral do partido, a denominação da coligação, a escolha dos candidatos a vereadores, bem como o sorteio dos seus respectivos números. Entre os postulantes ao parlamento municipal pelo Cidadania destacam-se os nomes de Rivaldo Júnior, Itamar Santana, Rangel Machado e Matheus Corrêa.

Na disputa pelo comando da Prefeitura de Lagarto, o pré-candidato do Cidadania caiu da terceira para a quarta colocação, conforme números coletados e apresentados do Instituto Exclusivo de Pesquisa. Mesmo assim, o grupo segue firme apresentando uma proposta de governo à população que se diz muito diferente das tradicionais oligarquias da política lagartense.

