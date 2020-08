O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luís Roberto Barroso, decidiu na noite da última quinta-feira (27) ampliar o horário de votação nas Eleições Municipais de 2020 em uma hora por conta da pandemia da Covid-19. A intenção é garantir mais tempo para que eleitores votem com segurança e reduzir aglomerações nos locais de votação.

Com isso, neste ano, 148 milhões de eleitores poderão ir às urnas de 7h às 17h no primeiro turno, marcado para 15 de novembro, e, se necessário, no segundo turno, marcado para 29 de novembro. Já o horário, segundo o TSE, foi definido após análise de estatísticos do tribunal e avaliação de uma consultoria técnica.

“O TSE também definiu, por orientação da consultoria sanitária formada pela Fiocruz, Hospital Sírio Libanês e Hospital Albert Einstein, que haverá horário de votação preferencial de 7h as 10h para pessoas acima de 60 anos, que fazem parte do grupo de risco para o coronavírus”, completou a Corte Eleitoral.

Dia da votação

Segundo Barroso, o TSE adotará “todas as medidas possíveis e razoáveis” para garantir a segurança dos eleitores e dos mesários no dia da votação, quando serão distribuídas máscaras, protetores faciais (face shiels) e álcool em gel e spray para quem trabalhar na eleição, além de álcool em gel para que eleitores higienizem as mãos nas seções.