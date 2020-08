Na tarde da última quinta-feira, 27, a Polícia Civil de Simão Dias cumpriu mandado de prisão contra José Carlos de Jesus Santos, mais conhecido por “Gugué”, após receber uma informação acerca do seu paradeiro. O homem é ex-presidiário e recentemente apareceu em um vídeo, que circulou nas redes sociais, ostentando arma de fogo e insinuando ser o braço direito do tráfico em Simão Dias.

Diante da denúncia, os policiais se dirigiram à residência de um familiar de “Gugué”, localizada no Povoado Areal, zona rural de Simão Dias, no sentido de dar cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra José Carlos. Ao adentrar no imóvel, foram recebidos a tiros e, durante o confronto, o infrator acabou sendo atingido.

Os policiais prestaram o devido socorro e encaminharam o indivíduo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Simão Dias, onde recebeu o primeiro atendimento, sendo transferido momentos depois ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), onde permanece sob custódia.

Em poder de “Gugué” foi apreendido um revólver calibre .32 com seis munições, sendo duas deflagradas e quatro intactas.