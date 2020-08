Na noite da última sexta-feira, 28, o Partido Social Democrático (PSD) lançou oficialmente as pré-candidaturas de Simone de Dona Raimunda e Galego da Samba, atuais prefeita e vice-prefeito de Riachão do Dantas, à reeleição. Por conta da pandemia, o ato político ocorreu por meio de uma live transmitida na conta oficial da prefeita.

Na oportunidade, diversas autoridades estaduais e federais manifestaram apoio aos pré-candidatos. Dentre os nomes que declararam apoio a Simone e Galego destacam-se o ex-governador Jackson Barreto (MDB), os deputados estaduais Luciano Pimentel Maísa Mitidieri (PSD), o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) e o senador Rogério Carvalho (PT).

Em sua fala, o vice-prefeito Galego da Samba se disse muito feliz com a pré-candidatura e pediu o apoio de todos para que a chapa saia mais uma vez vitoriosa. Enquanto a prefeita Simone se comprometeu em realizar mais lives para discutir o município, bem como se disse muito feliz com os apoios declarados e com o grande número de expectadores.

“Essa luta não é só minha, é nossa! Eu costumo dizer que estou numa missão e, por isso, me coloco como pré-candidata a prefeita de Riachão do Dantas mais uma vez. Não para ser somente prefeita, mas gestora para poder fazer as ações em prol do nosso município. Então essa missão é dada por Deus. É Deus acima de tudo e o povo que me fortalecem nessa caminhada”, disse a prefeita Simone.