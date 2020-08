Na última sexta-feira, 29, Waldoilson dos Santos Leite tomou posse no cargo de Superintendente da Fundação Nacional da Saúde em Sergipe (Funasa). Indicado pelo deputado federal Fábio Reis (MDB/SE), ele substitui a lagartense Luíza Ribeiro, que fora indicada pelo deputado federal Gustinho Ribeiro (Solidariedade/SE).

Durante a solenidade de posse, o deputado federal Fábio Reis esteve acompanhado da deputada Goretti Reis e disse: “Waldoilson foi uma indicação minha, e tenho certeza que ele fará um ótimo trabalho junto ao órgão e contribuirá muito com os projetos e necessidades da área no nosso Estado!”

Já o novo superintendente lembrou de programas da Funasa como os de Sistemas de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas, dentre outros. “Agradeço a oportunidade de estar à frente de uma instituição com grande destaque no campo da saúde pública por suas reconhecidas ações de saneamento”, disse.

Waldoilson Leite é graduado em administração, com experiência na administração pública do Estado e Município, onde já ocupou os cargos de secretário-chefe de Gabinete do Governador, secretário de Estado da Ação Social e do Trabalho, e presidente da Fundação Municipal de Cultura e Turismo de Aracaju.

