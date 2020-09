Na madrugada do último domingo, 30, Adelésio da Hora dos Santos morreu após se envolver em um acidente automobilístico no povoado Nova Descoberta, na zona rural de Itaporanga D’Ajuda.

Segundo informações, Adelésio estava em um carro que capotou várias vezes, o que fez o mesmo ser arremessado para fora do veículo. Com isso, ele foi a óbito do local e seu corpo acabou sendo recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Em nota, a família de Adelésio informou que seu sepultamento ocorrerá nesta segunda-feira, 31, às 07h30, no cemitério do povoado Moendas, em Salgado. Adelésio era uma caminhoneiro muito conhecido naquele município.