Cólicas nos bebês é uma queixa muito frequente nos consultórios de pediatria, que provocam o choro inconsolável, inquietação ou irritabilidade. Por pelo menos três horas, em três dias da semana e com duração superior a três semanas são sinais de alerta.

“É Importante lembrar que a criança não chora somente pela cólica e o choro inconsolável não é somente por cólicas. Fome, sono, fralda suja e calor ou frio também são outros fatores que podem causar irritabilidade. O papel do pediatra é fundamental para fazer o diagnóstico da cólica do lactente descartando outras doenças que também cursam com irritabilidade”, observa a neonatologista da MNSL Hellen Soares Lima.

A médica explica que a cólica do lactente é uma condição transitória, sem riscos de vida e que não atrapalha no desenvolvimento da criança. Ela informou que uma das possibilidades é a imaturidade do sistema gastrointestinal do recém-nascido.

“O bebê não tem bactérias no intestino que ajudam na digestão. Essas bactérias são adquiridas durante o aleitamento materno e auxiliam no desenvolvimento e maturação do intestino. Os bebês que se alimentam de leite artificial tendem a apresentar mais cólicas, pois esse tipo de alimento demora mais para fazer digestão e podem ocasionar constipações e cólicas no recém-nascido”, ressalta a neonatologista.

Para aliviar as cólicas nos bebês, há uma série de dicas simples que podem ser adotadas em casa com a orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria. “Primeiro é preciso tentar ficar calma, pois o bebê sente o nervosismo dos pais. Colocar o bebê em um ambiente tranqüilo de pouca luz, sem barulho ou com música suave e manter o contato pele a pele é muito importante (contato direto da barriga do bebê com a barriga da mãe). Outra opção muito eficaz é o banho morno ou compressa morna na barriga além de enrolar o bebê em uma manta ou cobertor.

Outra dica é se o bebê permitir realizar movimentos de bicicleta (dobrar as coxas do bebê sobre a barriga) ou ainda tentar estabelecer uma rotina para banho, sono, passeio e outras atividades. “Não utilizar chás, trocar marcas de leite ou usar medicamentos sem a orientação do pediatra é importante. Seguir sempre as recomendações do Pediatra, que realmente sabe o que é melhor para a saúde do bebê”, afirma a médica.

Sinais

quando está com cólicas ou gases, o bebê geralmente apresenta sinais de incômodo. contrai as perninhas em direção ao abdome, solta gases, se expressa através do choro intenso mesmo estando alimentado, de fralda trocada e sem sofrer interferências do ambiente externo como frio ou calor.