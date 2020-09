Com a diminuição na ocupação dos Leitos de UTI especializados no tratamento da Covid-19, o Governo de Sergipe começa a desinstalar os equipamentos e montar Leitos de UTI para outros pacientes.

O legado deixado é 131 novos Leitos que serão distribuídos nos hospitais públicos. O processo de reorganização será gradual, conforme forem desocupados, para atender pacientes que submeterem a cirurgias eletivas, urgência e emergência.

O governador Belivaldo Chagas afirmou que após a pandemia, o estado ficará com o legado na estrutura da saúde. “Vamos devolver leitos que não são nossos, aos poucos e conforme não existir mais necessidade. Os leitos próprios vão sendo transformados em leitos comuns para urgência. Um legado de pelo menos metade dos leitos”, declarou.

À medida que o número de casos positivos crescia, aumentou também a necessidade de leitos, tanto de Enfermaria quanto de UTI. Dos 209 leitos de UTI criados e instalados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), 78 foram contratados em unidades hospitalares filantrópicas, instituição de ensino federal e privadas. Sergipe ficará com um saldo de 131 leitos estruturados na rede pública que dará suporte nas cirurgias eletivas e atendimentos de urgência e emergência, com previsão de início no mês de setembro.

A secretária da SES explicou que a elaboração do plano de reorganização da rede de saúde do Estado está relacionada ao plano de retomada das cirurgias. “Estamos planejando a retomada das cirurgias eletivas, porque durante a pandemia ficamos fazendo apenas as cirurgias eletivas oncológicas e cardíacas, além das cirurgias de urgência e emergência. Portanto a manutenção de alguns leitos de UTI em algumas unidades contratados, dependerá do volume que cada uma terá como meta para execução das cirurgias eletivas”, pontuou Mércia Feitosa.

Foram contratados ao longo da pandemia do novo coronavírus 10 leitos no Hospital Nossa Senhora da Conceição em Lagarto; 21 no Hospital Amparo de Maria em Estância; 5 no Hospital do Coração, 16 no Hospital Renascença, 6 no Hospital São José e 14 no Hospital Universitário em Aracaju.

Receberam novos leitos de UTI na rede pública para tratamento da Covid-29 o Hospital de Urgência de Sergipe, o Hospital Cirurgia, Hospital da Polícia Militar, Hospital Regional Jessé Fontes de Estancia e a Maternidade Nossa Senhora de Lourdes.