O técnico português, José Mourinho, teria se oferecido para uma reunião com o centroavante lagartense naturalizado espanhol, Diego Costa. A informação foi divulgada pelo jornal britânico Daily Star.

O centroavante chegaria ao Tottenham, inicialmente, para ser reserva de Harry Kane, mas poderia receber algumas oportunidades por já ter trabalhado com Mourinho no Chelsea entre 2014 e 2015 quando conquistaram um título de Premier League.

Além disso, o atacante inglês já demonstrou interesse em deixar a equipe, e passou muito tempo lesionado durante a última temporada. É importante destacar que no Atlético de Madrid, Diego Costa também deve ser reserva, já que Morata é o favorito para ser o titular da posição.

Outro fator que pode dar um empurrãozinho nas negociações é que o atleta lagartense tem contrato com a equipe colchonera até junho do ano que vem. Por isso, a venda do centroavante para o clube inglês é vista como uma boa oportunidade conquistar um bom dinheiro neste mercado.

