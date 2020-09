Na tarde desta segunda-feira, 31, foi registrado um acidente automobilístico envolvendo um carro e um micro-ônibus na pista do Araçá, localizada no povoado Jenipapo, na zona rural de Lagarto. Um homem morreu no local.

Segundo informações, um casal seguia em uma motocicleta com um saco de ração, quando acabou colidindo frontalmente com um micro-ônibus em uma curva. Com o impacto, o homem acabou morrendo no local.

Ainda não temos informações sobre o estado de saúde da mulher.

Procurado pelo Portal Lagartense, o Instituto Médico Legal (IML) informou que recebeu um chamado no final da tarde de hoje e que uma viatura já foi enviada para o local.