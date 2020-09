Segundo o mais recente levantamento do Observatório de Sergipe, feito em parceira com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), Sergipe tem a menor taxa de crescimento de casos confirmados de Covid-19 dos últimos sete dias do país (0,4%).

O estado é seguido por Alagoas (0,5%), Rio Grande do Norte (0,6%) e Espírito Santos (0,6%). Tocantins (2,2%) é o estado que apresenta a maior taxa de crescimento de casos dos últimos sete dias.

O levantamento utiliza dados oficiais do Ministério da Saúde e também mostra que durante cinco semanas epidemiológicas consecutivas houve redução no número de novos casos e óbitos, assim como no número de internações médias nas últimas seis semanas.

O último boletim epidemiológico divulgado pela SES, mostra que Sergipe tem 72.721 casos confirmados de Covid-19 e 63.592 recuperados. Isso significa que mais de 87% das pessoas que já testaram positivo para a doença já estão curadas.

No entanto, a SES recomenda que a população continue seguindo os protocolos sanitários para que possamos manter o controle da pandemia em Sergipe.