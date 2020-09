O Diretório Municipal do PT de Lagarto se reuniu na noite da última terça-feira, 1°, para decidir se o partido passaria a caminhar junto com o PSC, do pré-candidato Ibrain Monteiro, na disputa pela Prefeitura de Lagarto.

O resultado da votação foi para que o Partido dos Trabalhadores não apoie o PSC e siga com uma chapa puro sangue para tentar a prefeitura do município, que até o momento é encabeçada por Flamarion Déda, tendo como vice o professor Benizário Júnior do Sintese.

O deputado federal João Daniel (PT-SE) também esteve presente na reunião e deixou claro que apoia a decisão do Diretório Municipal. Em junho deste ano, durante o programa ‘Valmir e o Povo’, transmitido pela Rádio Comunitária Treze FM, o parlamentar havia garantido ao ex-prefeito Valmir Monteiro (PSC) que o PT iria apoiar a candidatura de Ibrain Monteiro pelo comando da Prefeitura de Lagarto nas eleições de 2020.

À época, Flamarion Déda disse em entrevista ao Portal Lagartense que viu as declarações do deputado, que é presidente do PT em Sergipe, com muita tranquilidade, mas observou que tudo seria decidido na convenção municipal.

A escolha por uma chapa puro sangue do partido é fruto de um objetivo do PT lagartense de ganhar força e espaço no município. No início deste ano, o pré-candidato afirmou que o partido resgataria o modo petista de governar e que pretende se tornar protagonista nas eleições municipais deste ano.