O Confiança venceu sua primeira partida pela série B do Campeonato Brasileiro 2020, após bater a equipe do Vitória em casa com um golaço de Leandro Kível. Com a vitória, o time proletário deixou a zona de rebaixamento.

O primeiro tempo da partida foi movimentado e, apesar da equipe baiana já começar levando perigo aos sergipanos, logo aos três minutos, com um chute perigoso de Eron, foi o Dragão do Bairro Industrial quem dominou as ações e aos cinco minutos respondeu com uma cabeçada perigosa de Bruno Paraíba que passou raspando o travessão. Aos 20 minutos, André Moritz chutou no cantinho, dando trabalho ao goleiro Ronaldo.

Na segunda etapa, o Vitória também começou assustando, mas continuaram sem levar muito perigo aos donos da casa que seguiam com mais posse de bola e sendo mais perigoso.

E aos 30 minutos, o Confiança abriu o placar depois de um belo chute de Leandro Kível, de fora da área, mandando a bola no ângulo, sem chances para o goleiro. É importante destacar que o atleta estava há um ano e meio afastado dos gramados por conta de uma cirurgia no joelho e esta foi sua segunda partida depois da recuperação. O Vitória ainda tentou pressionar nos minutos finais, mas a partida terminou em 1 a 0 para o Dragão que acabou com a invencibilidade do time baiano.

O time comandado por Matheus Costa ocupa agora a 13ª posição na tabela, com seis pontos em seis jogos. O próximo desafio da equipe é no próximo sábado, 5, contra o CSA, no Estádio Rei Pelé, em Alagoas.