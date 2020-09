A Prefeitura de Lagarto está conseguindo a disseminação do novo coronavírus no município, colocando em prática as medidas sanitárias e contando com o apoio da população.

Na noite da última terça-feira, 1°, o Portal Lagartense mostrou que mais da metade dos lagartenses já estão recuperados do novo coronavírus. Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vem registrando cada vez menos casos confirmados da doença.

De acordo com a Prefeitura, isso é resultado de decisões rápidas, firmes e em consonância com as deliberações dos órgãos mundiais e nacionais de Saúde, além do esforço de profissionais de Saúde do Município e demais servidores que não mediram esforços para combater a Covid-19 em Lagarto.

Também é importante destacar que como forma de enfrentamento a pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura inaugurou postos de saúde, especificou unidades de atendimento e buscou parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Além disso, a prefeita Hilda Ribeiro (SD) comandou diversas reuniões de acompanhamento da situação e tomou decisões no início da pandemia que, após cinco meses, mostrou-se como o melhor caminho para o combate da Covid-19.

Outra ação adota pelo Poder Executivo do município para amenizar a crise sócio-econômica provocada pela pandemia foi o aumento do número de beneficiários do Programa Renda Cidadã, que incluiu ambulantes e profissionais liberais no benefício; a distribuiu de merenda escolar para as famílias dos alunos da rede municipal; além da distribuição de milhares de kits de alimentos para famílias carentes.

Ou seja, todas essas medidas mostraram que a valorização da vida, e a preocupação com a administração, obras e serviços, geração empregos e fortalecimento da economia para o pós-pandemia são decisivos para vencer e amenizar os feitos provocados pela pandemia.