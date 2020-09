A nutrição, nesse momento de pandemia é, sem dúvida, um dos fatores mais importantes para a vida humana. Dos nutrientes a imunidade se fortalece enfraquecendo a ação dos vírus e das bactérias. Cibelle Ferreira dos Santos é nutricionista da Nutril Refeições na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL) e, em alusão ao dia desse profissional, fala sobre a profissão e sua representatividade perante a sociedade.

“A atuação do nutricionista progride e expande à medida que aumentam as necessidades por cuidados estéticos, tratamento e prevenção de doenças e fiscalização das unidades produtoras de refeições. Para tanto, a compreensão da sociedade sobre sua essencialidade é um marco, pois a cultura do senso comum a respeito da alimentação ainda é preponderante, mas, admite-se sofrer forte impacto com a colaboração dos veículos de informação”, disse Cibelle.

Ela explicou que a nutrição não tem como atividade exclusiva o planejamento alimentar, mas a conduta do profissional também é subsidiada por contextos culturais, comportamentais e sociais. “A reeducação alimentar é criteriosa e delicada, considerando que as raízes das tradições culinárias são fortes. Portanto é essencial considerar e respeitar as aversões e preferências, as filosofias adotadas, caso seja vegetariano, e rever as dificuldades em reconduzir os hábitos de vida e as doenças que possam estar enfrentando”, observou.

A nutricionista ressaltou que no campo clínico, visa-se profilaxia e intervenção, a exemplo dos cuidados com gestantes e puerpéras. Na maternidade, duas áreas da nutrição estão ativas: as nutricionistas clínicas, as quais trabalham diretamente com as pacientes e sua evolução clínica, e as nutricionistas da unidade produtora de refeições, as quais voltam-se a elaboração e fiscalização dos cardápios fornecidos”, explicou Cibelle.

A Nutricionista que atua na MNSL, Anaxágora Conceição Souza, explicou que o dia do nutricionista é uma data comemorativa bastante esperada pelos profissionais. “Nós, nutricionistas que atuamos na ‘Lourdinha’, procuramos agradecer pela parceria de cada profissional da área. Como prestadores de serviço da casa, trouxemos mimos como forma de agradecimento.

Anaxágora observou que a função de nutricionista é exercida na maternidade para fornecer uma alimentação equilibrada e de qualidade, ajustada a necessidade de cada paciente, e que atenda a expectativa da mesma, realizado o trabalho com dedicação e carinho. “Ser nutricionista é um sonho realizado, é uma profissão linda, eu sou apaixonada”, disse a profissional.

Também a nutricionista Jaqueline Santos Muniz disse estar realizada por ser nutricionista e que sabe da importância da profissão que exerce. Fazemos um trabalho sério voltado para o engrandecimento da vida de cada ser humano, seja por saúde ou estética”, ressaltou.