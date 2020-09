A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgou nesta quarta-feira, 2, o novo boletim epidemiológico em que registra mais 19 casos do novo coronavírus, totalizando 2.514 lagartenses que já testaram positivo para a covid-19.

Tratam-se de 14 pacientes do sexo feminino, sendo sete residentes da zona urbana e sete da zona rural; e cinco pacientes do sexo masculino, sendo três da zona urbana e dois da zona rural. A faixa etária predominante compreende os adultos com idade entre 31 e 40 anos.

A SMS também confirmou mais um óbito, elevando para 80 o número de pessoas mortas pela covid-19. Trata-se de uma idosa de 68 anos, com comorbidades prévias, que estava internada em hospital da rede pública.

Já o número de pessoas curadas subiu para 1.421 com as 67 altas registradas no boletim epidemiológico de hoje.

Até o momento, foram realizados 3.726 testes, dos quais 1.195 foram descartados e 17 aguardam o processamento da amostra e liberação do resultado pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen).

Ainda de acordo com o boletim epidemiológico, 992 lagartenses estão em isolamento domiciliar e 21 estão internados, sendo 19 em leitos de enfermaria e dois na UTI.