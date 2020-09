O Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), localizado no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), está disponibilizando para os profissionais de saúde que atuam no na linha de frente no combate à Covid-19 no Huse, a vacina Pneumo 23. O objetivo é a prevenção de possíveis complicações pulmonares pós-covid, conforme as orientações do Ofício nº 337/2020 do Ministério da Saúde (MS).

A administração da vacina pneumocócica 23v (VPP23) para trabalhadores de saúde do Huse deverá ser feita, prioritariamente, naqueles a partir de 50 anos de idade, e para os profissionais de saúde com idade inferior a 50 anos seguir as orientações já descritas no manual dos CRIEs, como : HIV/Aids, transplantados de órgãos sólidos ou de células-tronco (médula óssea), oncológicos, asplenia anatômica ou funcional e doenças relacionadas, pneumopatias crônicas, exceto asma intermitente ou persistente leve, asma persistente moderada ou grave, cardiopatias crônicas, nefropatias, hemodiálise, diabetes, hepatopatias e doenças de depósito.

A enfermeira do CRIE do Huse, Cristina Melo, destaca a importância da imunização dos profissionais que estão na linha de frente. “É importante salientar que a pandemia da Covid-19 não acabou e que a prevenção com os cuidados básicos são essenciais e para os profissionais que estão na linha de frente do combate é essencial reforçar a prevenção com a vacina pneumo 23”, ressaltou.

O CRIE está localizado no Ambulatório da Oncologia do Huse e está aberto para o público geral que tem prescrição para outras vacinas das 7h30 às 16h30.