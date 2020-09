A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na última quarta-feira, 02, a tabela completa da Série D. A competição começará em neste mês e será finalizada apenas em fevereiro do próximo ano. As equipes do FreiPaulistano e Itabaiana são os representantes da Federação Sergipana de Futebol (FSF) no Campeonato Brasileiro da quarta divisão e estão no grupo A4.

A estreia dos clubes sergipanos será no dia 20 de setembro (domingo). Acompanhe todos os detalhes dos jogos da primeira fase das equipes sergipanas:

Grupo A4

1ª rodada

20/09 (domingo)

15h30: Potiguar x FreiPaulistano, estádio Nogueirão, em Mossoró-RN

16h – Itabaiana x ABC, estádio Mendonção, em Itabaiana

2ª rodada

27/09 (domingo)

16h – FreiPaulistano x Vitória da Conquista, estádio Titão, em Frei Paulo

16h – Central x Itabaiana, estádio Lacerdão, em Caruaru-PE

3ª rodada

30/09 (quarta-feira)

16h – FreiPaulistano x Jacyobá, estádio Titão, em Frei Paulo

20h15 – Itabaiana x Coruripe, estádio Mendonção, em Itabaiana

4ª rodada

03/10 (sábado)

16h – Jacyobá x Itabaiana, estádio Coaracy Fosenca, Arapiraca-AL

16h – Coruripe x Itabaiana, estádio Gerson Amaral, Coruripe-AL

5ª rodada

11/10 (domingo)

16h – Itabaiana x FreiPaulistano, estádio Mendonção, em Itabaiana

6ª rodada

14/10 (quarta-feira)

16h – FreiPaulistano x Central, estádio Titão, em Frei Paulo

20h30 – Vitória da Conquista x Itabaiana, estádio Lomanto Jr, em Vitória da Conquista-BA

7ª rodada

18/10 (domingo)

16h – ABC x FreiPaulistano, estádio Frasquueirão, em Natal-RN

16h – Itabaiana x Potiguar, estádio Mendonção, em Itabaiana

As 68 equipes estão divididas em oito grupos e de cada chave passará quatro para a fase seguinte. Após isso, os times terão três eliminatórias para avançar e garantir a classificação para a Série C de 2021. FreiPaulistano e Itabaiana estão no grupo A4, ao lado de ABC, Central, Coruripe, Jacyobá, Potiguar e Vitória da Conquista.